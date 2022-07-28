10. Boğaziçi Film Festivali’nin Yarışma Başvuruları Açıldı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 21 – 28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle yılın heyecanla beklenen etkinliklerinden olan 10. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası film yarışmaları ve Bosphorus Film Lab kapsamında yer alan Pitching ve Work in Progress kategorilerinin başvuruları açıldı. 2013 yılında başladığı yolculuğunda hızla büyüyen ve Türkiye’nin en dinamik film festivali olarak her yıl salonlarda seyircisiyle buluşan Boğaziçi Film Festivali için ulusal yarışma heyecanı yeniden başlıyor.

Basın Bülteni

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