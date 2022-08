Bir Yaz Gecesi Festivali, Pembe Panter ile Yarın Başlıyor

Bu yıl 6.sı gerçekleşecek Bir Yaz Gecesi Festivali Beykoz Kundura’da başlıyor. 29 Temmuz – 14 Ağustos tarihleri arasında film ve müzik keyfi yaşatacak festivalin ilk haftasında, sinema tarihinin en ünlü serilerinden Pembe Panter’in ilk iki filmi, restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez gösterilecek. Peter Sellers’ın hayat verdiği Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau’nun maceralarını anlatan serinin ilk filmi Pembe Panter (The Pink Panther), 29 Temmuz Cuma ve 31 Temmuz Pazar günleri perdede olacak. Serinin ikinci filmi ve hayranlarınca en sevileni de olan Karanlıkta Bir Çığlık (A Shot in the Dark) ise 30 Temmuz Cumartesi akşamı gösterilecek.

Afiş / Program



Karanlıkta Bir Çığlık (A Shot in the Dark)



Pembe Panter (The Pink Panther)