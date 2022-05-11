Xavier Giacometti ile Toby Genkel’nin yönettiği ve Diana Amft, Patrick Bach, Carla Becker ile David Berton’un seslendirdiği animasyon film Yakari: Muhteşem Bir Macera (Yakari: A Spectacular Journey), 03 Haziran 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Siu kabilesinden olan küçük Yakari, bir türlü uysallaştırılamayan asi at Şimşek’in peşinden giderken Büyük Kartal’la karşılaşır. Kartal’ın ona verdiği tüy sayesinde artık hayvanlarla konuşup onları anlamaya başlamıştır. Yakari, tüm inatçılığına rağmen Şimşek’i ikna edip onunla dost olmayı başarır ve yeni dostuyla birlikte kabilesini bulmak üzere yolculuğa çıkar.