Arkın Aktaç’ın yönettiği ve Dilek Gürel, Özgür Varul, Ünsal Şahin ile Erhan Türkmen’in seslendirdiği animasyon film Doru: Macera Ormanı, 01 Nisan 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Anibera Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Alaca, ormanda kamp yapmakta olan bir hayvan sirkinin eline düşer. Sirkin sahibi Kinyas, Alaca’nın sayesinde kazanacağı paraları hayal etmektedir. Doru ve sürünün diğer üyeleri, Alaca’yı o sirkten bir an önce kurtarmalıdırlar. Fakat bu iş hiç de kolay görünmemektedir. Her şeye rağmen Doru ve Karatay, sirk sahibi Kinyas’ı çalışmak istediklerine ikna ederek, Alaca’nın yanına sızmayı başarırlar.