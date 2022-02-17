Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Cinemaximum Sinemaları, her zaman olduğu gibi bu Cuma günü de farklı türlerden yerli ve yabancı güzel yapımları sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Dramdan gerilime, animasyondan komediye önemli yapımların vizyonda olacağı 18 Şubat Cuma günü, sinemaseverler soluğu sinema salonlarında alacak. Mahlûkat, Olmadı Kaçarız, Samsam, Soygun Oyunu: Büyük Vurgun, Şeytanın İni, 6 Numaralı Kompartıman, Ölümcül Snowboard ve Hollywoodlu Türk filmlerinin vizyona gireceği 18 Şubat 2022 Cuma gününün vizyon programı ve detayları cinemaximum.com.tr üzerinden takip edilebiliyor.