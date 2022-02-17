TRT Ortak Yapımı Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas, Avrupa’da Sinemalarda

Vizyona girdiği günden bu yana 1 milyonu aşkın sinema seyircisi tarafından izlenerek pandemi döneminde en çok izlenen Türk animasyon filmi olan TRT ortak yapımı Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas, bugünden itibaren Avrupa sinemalarında da vizyona giriyor. Bugünden itibaren Almanya’da 30 şehirde ve toplam 32 salonda vizyona giren TRT ortak yapımı Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas, Almanya’nın yanı sıra Avusturya’da 18 Şubat tarihinde 3 şehirde ve 4 farklı sinema salonunda izleyici ile buluşacak. Danimarka’da ise 24 Şubat’ta vizyona girecek filmin sırasıyla Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İngiltere’de beyazperdeye taşınması planlanıyor.

Basın Bülteni

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