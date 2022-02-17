Aşk Engel Tanımaz… Cyrano

Hepimiz hep bir beklenti içindeyiz. Öğrenci iyi not, işçi emeğinin karşılığı, patron ürünün satılması, köylü işlerinin rast gitmesi, genç sevgilisiyle rahat anlaşması, şu an Rusya Ukrayna savaşı başladığından barış… Kötü bir şey istemez, beklemez insan. Ummak böyle bir beklentidir. Cyrano da çocukluk arkadaşının, platonik aşkının kendisini sevmesini umar hep.

Edmond Rostand’ın yüz yıldan önce (1897) yazdığı tiyatro eseri Cyrano de Bergerac, romantizmin en bilinen eseri. Aynı zamanda sinemaya da çok fazla uyarlanan bir yapıt. Doğrudan, aynı adla, 1950 ve 1991 yılındaki uyarlamaları izlemiştim. Operadan tiyatroya uyarlanması ise sayısız…

Rostand, güzelliğin yüzde değil de ruhta, yaklaşımda olduğunu vurgular. İri burunlu bir şövalye tipi çizmiştir. Cyrano mangal yürekli, asla korkmayan biridir, ama yakışıklı değildir kendince. Romantiktir, şiir yazar, duygusaldır, ama görüntüsüne yansımaz. Bana sorarsanız, herkes Cyrano’dur kendince.

Yeni bir Cyrano

Senarist Erica Schmidth, dünyaca bilinen (ezbere bile denilebilir) Cyrano’yu almış ele kendi Cyrano’sunu yaratmış. Yönetmen Joe Wright bu yeni Cyrano’yu çekmiş. Anlaşılan o ki, birlikte çalışmışlar, bir yenilik peşinde koşmuşlar. Alabildiğine başarılı da olmuşlar. Yani, sıradan bir Cyrano ile değil çok farklı bir Cyrano karşılayacak izleyiciyi. Farklı bir müzikal, bambaşka bir aşk, inanılmaz bir dünya ve duygusal bir aşk. Yine bir aşk üçgeni var, yine bir platonik aşk var, yine kıskançlık, yine cephede, o zor koşullarda insanın içini ısıtan bir heyecan var yaşanan.

Benimki spoiler olmayacaktır; bu aşkın, Peter Dinklage’yi görünce zaten bir cüce ile yaşandığını sizler de anlayacaksınız. Klasik, denilebilir belki, asıl Cyrano’dan çok farklı… Hiciv ustasıdır Rostand’ın Cyrano’su, zariftir ve romantiktir. Schmidth ile Wright’ın Cyrano’su yardımsever, sevdiğinin her dediğini içi acısa da yerine getirmeyi görev sayan bir cesur şövalyedir.

Susları oynamak…

Sinemada en zor oyun “sus”ları oynamaktır. Bana sorarsanız, tepkileri, mimikleri ve duygularıyla “susları” oynayabilen bir oyuncu, gerçek oyuncudur, diğerleri çok güzel veya yakışıklı olabilirler, ama oyunculukları yetersizdir.

Yönetmen Wright oyuncularına hem iyi mizansen vermiş hem de onların başarıyla altından kalkacağına inandığı için resmi kaçırmamış. Cyrano’yu oynayan Peter Dinklage de Roxanne’yi canlandıran Haley Bennett da ve doğal olarak üçlü aşkın diğer ucu Christian’da Kelvin Harrison Jr. da gerçekten çok başarılılar, ders veriyorlar desem yeri.

Dekor ve kostümleri müthiş olan filmi izlemezseniz çok şey kaçırmış olursunuz. Öncelikle, farklı ama bir o kadar da aslına sadık bir uyarlamanın nasıl da çarpıcı ve güçlü olduğunu… Sonra da oyunculuğun gücünün nelere kadir olduğunu… İki saatin nasıl da keyifli, nasıl da umut (bu günlerde, hele de savaş ve tabii zamlar nedeniyle) yüklü olduğunu göreceksiniz…

Cyrano, Yönetmen: Joe Wright, Oyuncular: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr,, Ben Mendelsohn, Bashir Salahuddin… 25 Şubat 2022 tarihinden başlayarak gösterimde…

(24 Şubat 2022)

Korkut Akın

korkutakin@gmail.com