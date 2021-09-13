Stanislav Kapralov’un yönettiği ve Isabela Merced, Shameik Moore, Odeya Rush ile Liv Hewson’un oynadığı Ölümcül Snowboard (Let It Snow), 24 Eylül 2021’de CJ ENM dağıtımıyla Ela Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mia ve Max, snowboard yapabilmek için bir tesise giderler. Otele girdiklerinde resepsiyon görevlisi patikalarda gerçekleşen açıklanamayan ölümlerden bahsetse de ikili snowboard yapmaya kararlıdır. Ancak yasak bir bölgeye gizlice girdiklerinde Max aniden ortadan kaybolurken Mia da bir kar motosikleti üzerinde bulunan maskeli birinin saldırısına uğrar. Şimdi onlar sadece doğaya karşı değil çevredeki tehlikelere karşı da savaşmak zorundadırlar.