Erkan Nurhan’ın yönettiği ve Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan ile Gökhan Eksen’in oynadığı Olmadı Kaçarız, 18 Şubat 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Medyacızade – Parrot Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eğlenceli video içerikleri hazırlayan Yakın arkadaş Umut ve Emre sosyal medya fenomenidir. Davet üzerine gittikleri tatil yöresinde kendilerine sponsor olan otelin sahibi Ezgi ile arkadaş olurlar. Ezgi’nin babasının ölümü ve otelin zor durumuna üzülen Umut ve Emre otele ortak olur ve sosyal medyayı kullanarak otelin işlerini düzeltmeyi teklif ederler, komik ve eğlenceli olaylar başlar.