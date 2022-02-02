Şeytanın İni (Yönetmen: Adam Ethan Crow)

Adam Ethan Crow’un yönettiği ve Corey Johnson, Oded Fehr, Anya Newall, Alexandra Gilbreath ile Sean Buchanan’ın oynadığı Şeytanın İni (Lair), 18 Şubat 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gerilim dolu korku filminde, Steven Caramore (Corey Johnson) doğaüstü şeyleri çürütmek konusunda uzmanlaşmıştır ve yakın arkadaşı ve meslektaşı Ben Dollarhyde (Oded Fehr), şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini söyleyerek cinayetle suçlandığında, Caramore arkadaşının iddialarını araştırır ve genç bir aileyi korkunç bir hayatta kalma savaşına zorlayan olaylar zincirini başlatır.