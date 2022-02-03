Alper Mestçi’nin yönettiği ve Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu ile Öykü Gökduman’ın oynadığı Mahlûkat, 18 Şubat 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Aytaç Medya – Metronom Yapım – Fikri Harika Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Her yıl en çok izlenen korku filmlerine imzasını atan, Siccin, Musallat, Üç Harfliler: Beddua filmlerinin yönetmeni Alper Mestçi’den yeni bir seri geliyor. Mardin’de yaşanmış gerçek bir korku vakasının konu edildiği yılın en büyük bütçesine sahip korku film için Mestçi, “Pandemi bunalımında Mardin’de yazıp çektiğim, bugüne kadar bana anlatılan en ürkütücü olay.” diyor.