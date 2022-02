Hayır Filminden Türkçe Alt Yazılı Superbowl Spotu Yayınlandı

Akademi ödüllü Jordan Peele, Kapan (Get Out) ve sonra da Biz (Us) filmleriyle modern korkuyu bozup yeniden tanımladı. Şimdi de yaz filmi, büyük epik korku Hayır filmini yeni bir popüler kâbusla canlandırıyor. Film, Peele ile Akademi ödüllü Daniel Kaluuya’yı yeniden bir araya getiriyor. Ekibe ayrıca Keke Palmer ve Akademi adayı Steven Yeun da California’nın iç kesimlerindeki tenha bir kanyonda yaşayan, esrarengiz ve ürpertici bir keşfin tanıkları olarak katılıyor.