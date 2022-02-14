Cesur, Tehditkâr ve Edepsiz Kadınlar Mart’ta Kundura Sinema’da

Sinema tarihinin en etkileyici femme fatale’lerinden ikisini izleyeceğimiz filmler Pandora ve Uçan Hollandalı (Pandora And The Flying Dutchman) ile Niagara, restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez Kundura Sinema’nın Mart programında seyirciyle buluşuyor. Sinemada Marilyn Monroe efsanesini başlatmış Niagara, muhteşem oyunculukları ve ritmik temposu kadar Marilyn Monroe’nun modadan, popüler kültüre izler bırakmış Rose karakteri ile kara film türünün en iyi filmlerinden.

Bettys Boat



Madame Fait Du Sport



Niagara



Pandora ve Uçan Hollandalı (Pandora and the Flying Dutchman)

