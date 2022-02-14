Marvel Studios’tan Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında Filminin Yeni Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Marvel Studios’tan Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi ile Marvel Sinematik Evreni, Çoklu Evren’in kapılarını aralıyor ve sınırları her zamankinden daha ileri zorluyor. Filmin başrollerinde Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg ve Rachel McAdams yer alıyor; yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll ve Jamie Christopher’ın idari yapımcı olarak görev aldığı film 06 Mayıs’da sinemalarda gösterime girecek. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filminin yeni fragmanı ve afişi yayınlandı.

Basın Bülteni

Yeni fragmanı izlemek için tıklayınız.

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