20 Eylül Haftası Cinemaximum Vizyon Filmleri

Cinemaximum, her zaman olduğu gibi 20 Eylül haftasında da yerli ve yabancı farklı türlerden yapımları sinemasever izleyicilerin beğenisine sunuyor. Dramdan korkuya ve gerilime, pek çok yapımın vizyonda olacağı 20 Eylül haftası sinemaseverler farklı türden filmlerle farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Korku Kapanı: Başlangıç (Wrong Turn: The Foundation), İyi Olan Kazansın (The War With Grandpa), Ölümcül Snowboard (Let It Snow), Louvre Müzesi’nde Bir Gece: Leonardo da Vinci (A Night at the Louvre: Leonardo da Vinci), Kolej Rüyası ve Âkif filmlerinin vizyonda olacağı 20 Eylül 2021 haftasının detayları cinemaximum.com.tr’den takip edilebiliyor.