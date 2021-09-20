Emre Kayış’ın İlk Uzun Metrajlı Filmi Anadolu Leoparı, Toronto Film Festivali’nden Ödülle Dönüyor

Usta oyuncular Uğur Polat, Hatice Aslan, Ege Aydan ve İpek Türktan’ın başrollerinde yer aldığı Anadolu Leoparı filmi, dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 46. Toronto Film Festivali’nden FIPRESCI Jüri Ödülü’yle ayrıldı. Beğeni toplayan dizi Alef’in senaristi olan Emre Kayış’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajı olan film, festivalin Keşif bölümü seçkisinde yer aldı. Filmde kamera, 22 yıldır Ankara hayvanat bahçesinin müdürü olan ve yalnız yaşayan Fikret’e çevriliyor.

Basın Bülteni

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