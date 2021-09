Mike P. Nelson’un yönettiği ve Charlotte Vega, Adain Bradley, Bill Sage ile Emma Dumant’un oynadığı Korku Kapanı: Başlangıç (Wrong Turn: The Foundation), 24 Eylül 2021’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Resident Evil’ın yapımcıları ve serinin ilk filminin senaristinin işbirliği ile bu kültleşmiş korku filmi geri geliyor. New Yorklu altı yakın arkadaş, Batı Virginia dağlarına doğru yürüyüş gezisi yaptığında, farkında olmadan The Foundation olarak bilinen vahşi bir mezhep tarafından ele geçirilirler. Film en temel insani korkuları su yüzüne çıkaran, nefes nefese bir mücadele ve sürprizlerle dolu bir kâbus.