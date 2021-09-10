Pierre Hubert Martin’in yönettiği ve ?????’in oynadığı 90 dakikalık, belgesel film Louvre Müzesi’nde Bir Gece: Leonardo Da Vinci (A Night at the Louvre: Leonardo Da Vinci), 24 Eylül 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Fransa’nın ünlü Louvre Müzesi tarafından tasarlanan ve küratörlüğü yapılan Leonardo da Vinci Sergisi’nin bu özel rehberli turu özellikle beyazperdede gösterilmek için çekildi. Film, ressamın en güzel eserlerini yakından incelemek için eşsiz bir fırsat yaratılmış.