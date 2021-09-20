Erdem Tepegöz’ün Ödüllü Filmi Gölgeler İçinde 24 Eylül’de Vizyona Giriyor

Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Erdem Tepegöz’ün son uzun metrajlı distopik filmi Gölgeler İçinde’nin festival yolculuğu devam ederken, film 24 Eylül 2021 Cuma günü tüm Türkiye sinemalarında vizyona girmek için gün sayıyor. Türkiye prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştiren Gölgeler İçinde, festivalden Film-Yön En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi Film Ödülü başta olmak üzere toplamda 5 ödülle dönmüştü. Antalya’dan hemen sonra Türkiye’deki festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali’nde devam eden Gölgeler İçinde’ye jüri tarafından En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödülleri verilmişti.

Basın Bülteni

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