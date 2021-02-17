Cinema İtalia @ Türkiye 2021

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, 2021’de de yepyeni bir Cinema Italia @ Türkiye programı ve çevrimiçi İtalyan Sineması gösterimleriyle geri dönüyor. Tüm sene boyunca Şubat – Aralık 2021 tarihleri arasında, tamamı orijinal dilde (İtalyanca), Türkçe altyazılı, İtalyan yabancı satış şirketi True Colours tarafından dağıtılan 16 film ve belgesel, Türkiye’de İtalyan Sinemasını takip eden sinemaseverlerin evlerinde vizyona giriyor. Gerçek ve güncel olaylar ile yaratıcı senaryolara sahip ve daha önce yayınlanmamış film ve belgesellerden oluşan özel seçki Türkiye’deki ilk gösterimleriyle seyircilerin karşısına çıkmış olacak.

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