Damadı Öpebilirsin, Cinema İtalia @ Türkiye 2021’de Gösteriliyor

Alessandro Genovesi’nin yönettiği Damadı Öpebilirsin (Puoi Baciare lo Sposo), Cinema Italia @ Türkiye 2021 kapsamında 09 Haziran’da çevirimiçi gösteriliyor. Antonio mutluluğu uzun süredir birlikte yaşamakta olduğu Paolo’da bulmuştur ve hayatlarını Berlin’de sürdürmektedirler. İki aile ile yüzleşme zamanının geldiğini düşünen Antonio, Paolo’dan onunla evlenmesini ister. İtalya’ya, Antonio’nun ebeveynlerinin yaşadığı Civita di Bagnoregio’ya birlikte gitmeye karar verirler.

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