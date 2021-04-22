Sıradan Bir Yaz, Cinema İtalia @ Türkiye 2021’de Gösteriliyor

Simone Godano’nun yönettiği Sıradan Bir Yaz (Croce e Delizia), Cinema Italia @ Türkiye 2021 kapsamında 22 – 23 Nisan’da çevirimiçi gösteriliyor. Filmin başrollerini Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio ve Filippo Scicchitano paylaşıyor. Castelvecchio ailesi açık fikirli, Petagnalar ise değerlere sahip bir ailedir. Bu iki farklı aile yaz tatillerini neden birlikte geçiriyor? Aile babaları Tony ve Carlo’nun aşklarının duyurulması, iki ailenin dengesini bozacaktır.

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