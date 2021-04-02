Yaşamak Ne Risk ve Anlaşmalı Evliler, Cinema İtalia @ Türkiye 2021’de Gösteriliyor

Michele Mellara’nın yönettiği Yaşamak, Ne Risk (Vivere, Che Rischio) ve Francesco Micciche’nin yönettiği Anlaşmalı Evliler (Compromessi Sposi), Cinema Italia @ Türkiye 2021 kapsamında 07 – 08 Nisan’da çevrimiçi gösteriliyor. Anlaşmalı Evliler’de Genç bir moda blog yazarı ve Bergamo’lu bir adam hiçbir ortak noktaları olmasa da, aşk kapıyı çalınca her türlü fark ortadan kalkar ve bir gecede evlenmeye karar verirler. Babalarının da herhangi bir ortak yanları yoktur. Çocuklar arasında ilk görüşte aşk, dünürler arasında ise ilk görüşte nefret duygusu hakim olur. Bütün aileyi kapsayacak bir savaşta babalar koalisyonu çocukların evliliğini engellemeyi başarabilecek midir?

Basın Bülteni

Etkinlik Kataloğu

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Anlaşmalı Evliler (Compromessi Sposi)



Yaşamak, Ne Risk (Vivere, Che Rischio)

