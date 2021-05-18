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Hoşgeldiniz Başkanım 2, Cinema İtalia @ Türkiye 2021’de Gösteriliyor

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Giancarlo Fontana’nın yönettiği Hoşgeldiniz Başkanım 2 (Bentornato Presidente), Cinema Italia @ Türkiye 2021 kapsamında 20 – 21 Mayıs’ta çevirimiçi gösteriliyor. Claudio Bisio ve Sarah Felberbaum’un oynadığı filmde, Quirinale’e seçilmesinin üzerinden sekiz yıl geçmiştir ve Peppino Garibaldi, dağlarda Janis ve Guevara ile birlikte sığınağına çekilmiştir. Peppino’nun başka seçeneği yoktur. Sevdiği kadını kazanmak için siyasete dönecektir.

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