Tek Yumruk, Cinema İtalia @ Türkiye 2021’de Gösteriliyor

Sergio Colabona’nın yönettiği Tek Yumruk Değil (Un Pugno di Amici), Cinema Italia @ Türkiye 2021 kapsamında 11 – 12 Mart’ta çevirimiçi gösteriliyor. Başrollerini Antonio Matranga ve Emmanuele Minafo’nun paylaştığı filmde dört arkadaş, sorunlarını çözmek umuduyla bir soygun planlarlar, bir dizi talihsizliğin ardından, çeşitli problemler başlar ve kaçmak zorunda kalırlar. Ancak dört arkadaş geçimlerini sağlamak için yeni yollar bulmak ve denemek mecburiyetindedir.

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