Villa, Cinema İtalia @ Türkiye 2021’de Gösteriliyor

Claudia Brignone’nun yönettiği Villa (La Villa), Cinema Italia @ Türkiye 2021 kapsamında 05 Haziran’da çevirimiçi gösteriliyor. Mahallenin en merkezi yerinde yüksek yüksek binalar ve beton bloklar arasında halka açık bir park vardır. Çiçekler, palmiyeler ve farklı türde ağaçlar burayı gerçek bir doğal vaha haline getirmiştir. Scampia Belediyesi’ne ait villa, insanların betonlar arasında özgürlüklerini aradıkları bir sığınak gibidir.

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