D.N.A Kesinlikle Uygun Değil, Cinema İtalia @ Türkiye 2021’de Gösteriliyor

Pasquale Petro’nun yönettiği D.N.A Kesinlikle Uygun Değil, Cinema Italia @ Türkiye 2021 kapsamında 25 – 26 Şubat’ta çevirimiçi gösteriliyor.Filmin başrollerini Pasquale Petrolo ve Claudio Gregori paylaşıyor. Farklı karakterlere sahip iki ilkokul arkadaşı yıllar sonra tekrar karşılaşıp hayatlarını iyileştirme adına genetik kodlarını takas etmeye karar verirlerse ne olur?. Kötü yapılmış bilimsel deneyler ve hacklenmiş DNA, ikisinin de kesinlikle uygun olmadıklarına karar verecektir.

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