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Aklımız Ne Diyor?, Cinema İtalia @ Türkiye 2021’de Gösteriliyor

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Riccardo Milani’nin yönettiği Aklımız Ne Diyor? (Ma Cosa Ci Dice il Cervello), Cinema Italia @ Türkiye 2021 kapsamında 06 – 07 Mayıs’ta çevirimiçi gösteriliyor. Başrollerinde Paola Cortellesi ve Stefano Fresi’nun oynadığı filmde Giovanna, Bakanlıktaki görevi ile kızının okul ödevleri arasında kalmış mütevazı, hatta sıkıcı bir kadındır. Bu görünüşün arkasında gizli bir ajan olması yatmaktadır.

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