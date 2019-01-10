Çiçero Filminin Biletleri Ön Satışta

Yaşanmış hikâyelerin izini sürerek beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar Yapımevi, yüzyılın casusu olarak adlandırılan İlyas Bazna’nın hayatını filme aktardı. Kod adı Çiçero olan Bazna, İngiltere ve Almanya arasında soluk soluğa yürüttüğü casusluk faaliyetleriyle hem Türkiye’nin hem dünyanın kaderini değiştirdi. CGV Mars Dağıtım’ın dağıtımını üstlendiği 18 Ocak Cuma günü vizyona girecek olan Çiçero’nun biletleri Anadolu dahil tüm sinema salonlarında şimdiden satışa çıktı.

Basın Bülteni

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