Kaybedenler Kulübü Yolda Film Müzikleri Plak Olarak Raflarda

Kaybedenler Kulübü: Yolda’nın 23 parçadan oluşan film müzikleri albümü plak formatında raflardaki yerini aldı. Başrollerinde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in yer aldığı filmde onlara, Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya eşlik ediyor. İşler’in filme özel olarak yorumladığı, Mazhar Fuat Özkan’ın “Sen ve Ben” parçası ile yine oyuncunun sesinden şiirler, gitarist Yavuz Çetin’in “Sadece Senin Olmak” ve “Benimle Uçmak İster misin?” parçalarının da yer aldığı film müzikleri albümü, Toygar Işıklı imzasıyla sunuluyor.

Basın Bülteni

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