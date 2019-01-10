Usta Oyuncunun Sesi Duygu Seli Yaşattı

Sezonun ses getiren filmi Börü’de izleyenleri gözyaşlarına boğan Atatürk sahnesinde, Ulu Önder’i seslendiren ismin usta oyuncu Tamer Karadağlı olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sahnenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından usta oyuncuya tebrik mesajları yağdı. Bu özel sahnede Atatürk’ü seslendirenin kim olduğu büyük bir merak konusu olmuştu. Filmin yapımcısı Alper Çağlar’ın sosyal medya hesabından o özel sahneyi paylaşmasının ardından izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Duygu dolu sahnede Ulu Önder’i seslendiren ismin Tamer Karadağlı, olduğunu öğrenenler videoya yüzlerce yorum yazdı.

Basın Bülteni

Özel sahneyi izlemek için tıklayınız.

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