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Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması’nın Jürisi Belli Oldu

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Sabancı Vakfı’nın sinemanın etki gücünden yararlanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlemekte olduğu Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl “Ayrımcılık” temasıyla üçüncüsü düzenlenen yarışmanın jürisinde Türkiye’den saygın yönetmenimiz Derviş Zaim ve güzel oyuncu Ceyda Düvenci, yurt dışından ise senarist yönetmen Aida Begic, yönetmen Sergei Dvortsevoy, yapımcı Rebecca O’Brien yer alıyor.


Aida Begiç

Ceyda Düvenci

Derviş Zaim

Rebecca O’Brien

Sergey Dvortsevoy

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