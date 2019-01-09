Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması’nın Jürisi Belli Oldu

Sabancı Vakfı’nın sinemanın etki gücünden yararlanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlemekte olduğu Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl “Ayrımcılık” temasıyla üçüncüsü düzenlenen yarışmanın jürisinde Türkiye’den saygın yönetmenimiz Derviş Zaim ve güzel oyuncu Ceyda Düvenci, yurt dışından ise senarist yönetmen Aida Begic, yönetmen Sergei Dvortsevoy, yapımcı Rebecca O’Brien yer alıyor.

Basın Bülteni

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Aida Begiç



Ceyda Düvenci



Derviş Zaim



Rebecca O’Brien



Sergey Dvortsevoy

