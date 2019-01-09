Ustaları Buluşturan Film

Çekimleri geçtiğimiz Kasım ayında Fethiye’de tamamlanan Bizim Semtin Çocukları adlı sinema filmi usta oyuncuları buluşturdu. Başrollerini Ümit Kantarcılar, Gizem Karaca, Erdi Ünver gibi genç isimlerin paylaştığı film, tiyatro ve beyazperdenin usta isimleri Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Hakan Bilgin, Hüseyin Elmalıpınar, Neslihan Acar ve Ümit Acar’ı biraraya getirdi. Çekimler sırasında gençlerle uyum sağlayan usta isimler, tecrübelerini paylaşmayı da ihmal etmediler.

Basın Bülteni

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