Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması

Sabancı Vakfı tarafından toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması “Ayrımcılık”. Üçüncü yılında da hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli sorunlardan birine odaklanan yarışmaya başvurular 16 Kasım 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve ayrımcılık sorununu anlatmaları gerekiyor. Kısa filmler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından son değerlendirme yapılacak. Eserlerin birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne ise 5 bin TL verilecek.

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