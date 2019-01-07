Üç Harfliler: Adak’ın Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Alper Mestçi’nin yeni filmi Üç Harfliler: Adak vizyon için hazır. Çekimleri tamamlanan film, korkuyu seyircisiyle buluşturacağı gün olan 18 Ocak tarihini beklemeye başlarken, filmin ürpertici afişi ve fragmanı da görücüye çıktı. Üç Harfliler: Beddua ve Siccin 5 filmleriyle 2018 yazının en çok izlenen Türk filmlerine imza atan ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren korkunun usta yönetmeni Alper Mestçi “Korku sinemasında çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.” sözleriyle 2019 yılı için de bir hayli iddialı. Siccin serisiyle yakaladığı başarıyı Üç Harfliler serisiyle de devam ettiren Alper Mestçi‘nin yeni filmi Üç Harfliler: Adak kariyerindeki 10. korku filmi olarak dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

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