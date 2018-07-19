Alper Mestçi’nin yönettiği ve Rüya Önal, Merve Ateş, Özgür Hacıer ile Ece Koroğlu’nun oynadığı Siccin 5, 17 Ağustos 2018’de TME Films dağıtımıyla Muhteşem Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken Hale, annesi, akli dengesi bozuk babaannesi ve halası Azra’yla Nevşehir’de tarihi ve ürkütücü bir evde yaşamaktadır. 12 yaşındaki Hale’nin babası daha o doğmadan ortadan kaybolmuştur. Hale bir gece korkunç bir kâbus görür; hiç görmediği babası onu eski bir eve çağırmaktadır. Bu ev yıllar önce yasak bir ayinin yapıldığı, dedesinin eski evidir. Bu kâbustan sonra Hale’de değişimler başlar.

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