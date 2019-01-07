Antrakt Sinema Gazetesi adına sinema yazarı ve araştırmacı Deniz Yavuz’un her yıl hazırladığı vizyon raporlarının 2018 Yılında Sayılarla Türkiye Sinema Vizyonu, 2018 Vizyon Raporu: 29.12.2017 – 03.01.2019 başlıklı raporu tamamlandı. Rapor, Türkiye’deki film dağıtım şirketlerinin özel izni ile oluşturuluyor. Veriler üzerindeki tek söz sahibinin dağıtıcı firmalar olduğu belirtiliyor. Antrakt Sinema Gazetesi 1988 yılından bu yana, verileri herhangi bir ticari beklenti olmaksızın sektöre servis ediyor.

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