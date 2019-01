Akbank Sanat’tan Sırp Sinemasına Bakış

Akbank Sanat, 15 – 30 Ocak tarihleri arasında güncel Sırp sinemasından 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor. Sırbistan Film Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte sinemaseverler İyi Bir Eş, Annelerini Arayan Haydutlar, Bayan J İçin Ağıt, Tren Makinistinin Güncesi ve Dünya Şampiyonları Olacağız adlı filmleri izleme imkanı bulacaklar. Etkinlikteki filmler orijinal dillerinde ve Türkçe altyazılı olarak izleyenlere sunulacak.

Annelerini Arayan Haydutlar (Banditi Potrazi Za Mamom)



Dünya Şampiyonları Olacağız

(Bicemo Prvaci Sveta – We Will The World Champions)



İyi Bir Eş (Dobra Zena)



Tren Makinistinin Güncesi (Dnevnik Masinovodje)