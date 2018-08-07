Engelsiz Filmler Festivali 2018

Kültürel hayata eşit katılımın yaygınlaşması amacıyla hayata geçen ve bu yıl altıncısı düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul, Eskişehir ve Ankara olmak üzere 3 şehirde gerçekleşecek. Her yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden 40’a yakın filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak gösteren Engelsiz Filmler Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra tüm yan etkinliklerini de görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun olarak sunarken, ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekanları tercih ediyor. Festival bu yıl, 08 – 10 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul, 12 – 14 Ekim 2018 tarihleri arasında Eskişehir, 17 – 21 Ekim 2018 tarihleri arasında ise Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.

İlgili