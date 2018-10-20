Engelsiz Filmler Festivali’nde Kültürel Hayata Eşit Katılım Paneli Gerçekleşti

Engelsiz Filmler Festivali’nin ev sahipliği yaptığı Kültürel Hayata Eşit Katılım konulu panel, Klappe Auf! Kısa Film Festivali ve Oska Bright Film Festivali’nden konukların da katılımıyla 19 Ekim Cuma günü gerçekleşti. Türkiye, İngiltere ve Almanya’daki film festivallerinde erişimin nasıl tanımlandığı üzerinden kültürel hayata katılım konusunun tartışıldığı panel öncesinde, iki erişebilir festivalin hazırladığı Zebra adlı kısa film seçkisi gösterildi. Panel, gösterim sonrası Engelsiz Filmler Festivali’nin program koordinatörü Ezgi Yalınalp’in moderatörlüğünde Becky Bruzas, Lizzie Banks, David Parker, Andreas Grützner ve Katrin Mersmann’in katılımıyla gerçekleşti.

Basın Bülteni

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