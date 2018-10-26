Engelsiz Filmler Festivali Sinemayı Herkes İçin Erişilebilir Kılıyor

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerinin” anlatıldığı Fark Yaratanlar programı, onuncu sezonuyla devam ediyor. Fark yaratanların izleyenlere ilham vermesini hedefleyen program, toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor. Sezonun ilk programı, engelli bireylerin sanat çalışmalarına katılımının önündeki engelleri kaldırmak ve kültürel hayata eşit katılımını sağlamak için başlatılan Engelsiz Filmler Festivali oldu.

Basın Bülteni

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Taş Devri Firarda Söyleşisinden

