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Engelsiz Yarışma Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Kültürel hayata eşit katılımın yaygınlaşması amacıyla hayata geçen 6. Engelsiz Filmler Festivali’nin Engelsiz Yarışma bölümünde yarışan filmlerin ödülleri, 20 Ekim Cumartesi günü Goethe-Institut Ankara’da gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu. Sunuculuğunu gazeteci Sevim Gözay’ın üstlendiği ödül törenine programda yer alan film ekipleri, festival destekçileri, Klappe AUF! Kısa Film Festivali temsilcilerinin yanı sıra birçok tanınmış isim katıldı.

Ödüller

En İyi Film: Kar (Emre Erdoğdu)
Seyirci Özel Ödülü: İşe Yarar Bir Şey (Pelin Esmer)
En İyi Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Yol Kenarı)
En İyi Senaryo: Ümit Ünal (Sofra Sırları)

Andreas Grützner – Vildan Erşen

Emre Erdoğdu

Ebrah Kalan – Sinan Yabgu Ünal

Sinan Yabgu Ünal – Emre Erdoğdu – Vildan Erşen

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