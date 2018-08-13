6. Engelsiz Filmler Festivali, Seyircilerini Otizm Dostu Gösterimlerine Davet Ediyor

Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Engelsiz Filmler Festivali programında, otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkân veren Otizm Dostu Gösterim de yer alıyor. Gösterimde bu sene Orman Çetesi (Les As de la Jungle) adlı çizgi film seyircilerle buluşacak. Ormanda yaşayan canlıların, ormanı yok etmek isteyen Koala Igor’a karşı cesur mücadelesini anlatan film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilecek.

Basın Bülteni

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