Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da Başladı

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da başlayıp yolculuğuna Eskişehir’de devam eden Engelsiz Filmler Festivali, bu kez Ankara’da başladı. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da yapılan gösterimlere seyircinin yoğun katılımıyla başlayan Festival’in ilk günkü konuğu, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu’nun üstlendiği Yol Kenarı filminin yapımcısı Vildan Erşen oldu. Yapımcı Vildan Erşen, filmin gösterim sonrası seyircilerin sorularını yanıtladı.

Basın Bülteni

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Taş Devri Firarda Söyleşisinden



Yol Kenarı Söyleşisinden

