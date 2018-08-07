Kazı Kazan’la Her Menüde Bilet Kazanma Fırsatı

Cinemaximum Sinemaları “Kazı Kazan” kampanyası ile film keyfine keyif katıyor. 23 Temmuz – 09 Eylül tarihleri arasında büfelerden menü alan her sinemasever, “Kazı Kazan” kuponu sahibi oluyor. Küçük boy mısır menü, orta boy mısır menü, büyük boy mısır menü (tek içecekli / çift içecekli), kova mısır menü, küçük boy nachos menü ve büyük boy nachos (tek içecekli / çift içecekli) menünün yanında verilen “Kazı Kazan”larda sürpriz hediyeler izleyiciyi bekliyor. Hediye bilet, 1 bilet alana 1 bilet hediye, yüzde 50 indirimli bilet ve yüzde 30 indirimli bilet alternatiflerinin yer aldığı hediye kuponlarındaki çeşitli cazip sürprizler, 21 Eylül 2018 tarihine kadar kullanılabilecek.

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