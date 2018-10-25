6. Engelsiz Filmler Festivali Sona Erdi

Her yıl sinemanın en iyi örneklerini ve yan etkinliklerini, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sunan Engelsiz Filmler Festivali, İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da yoğun ilgiyle gerçekleşti. Film gösterimleri ve yan etkinliklerini ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekânlarda gerçekleştiren Engelsiz Filmler Festivali bu yıl, 9 bölümden oluşan programında toplam 38 filmi sinemaseverlerle buluşturdu. 3 farklı şehirde gerçekleşen gösterimlerde film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenirken, sinemaseverler gösterim salonu fuayelerinde sanal gerçeklik deneyimleriyle engelli bireylerin zorlu hayatlarını deneyimlediler.

Basın Bülteni

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