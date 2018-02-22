Arapsaçı (Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı)

Ömer Faruk Yardımcı’nın yönettiği ve Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever ile Ayhan Taş’ın oynadığı Arapsaçı, 30 Mart 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Insignia Productions tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketi, rastlantısal olaylar sonucunda birbirlerinden farklı, her meslekten insanların hayatlarını kesiştirir. Üstüne üstlük ceketin cebinde büyük ikramiye çıkmış bir de lotto kuponu vardır ve bu kupondan da kimsenin haberi yoktur. Elden ele gezen bu deri ceket, tüm karakterlerin hayatlarını kökünden değiştirecek ve adeta arapsaçına döndürecektir.