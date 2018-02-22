Sessizliğin Kardeşleri, 02 Mart’ta Sinemalarda

Taylan Mintaş’ın yönettiği, Sessizliğin Kardeşleri, 02 Mart’ta Kurmaca Film dağıtımıyla sinemalarda gösterime giriyor. Geçtiğimiz yıl ilk gösterimini yaptığı 36. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Belgesel dalında yarışan, Duhok Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, Boston Türk Filmleri Festivali’nde de Özel Mansiyon Ödülü kazanan film, yönetmenin yıllar sonra gittiği köyünde karşılaştığı kuzenleri Toso ve Çao’nun hikâyelerini konu alıyor.

Basın Bülteni

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