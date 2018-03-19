Hakan Meriçliler 5 Saat Koltuğa Bağlı Kaldı

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, başrollerini Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol ile birlikte paylaştığı komedi filmi Arapsaçı ile 30 Mart’ta sinema seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri yaz aylarında İstanbul’da tamamlanan Arapsaçı filminde Hakan Meriçliler, bazı sahnelerde zor anlar yaşadı. Filmde Orhan isminde ünlü bir oyuncuyu canlandıran ve kendisinde olduğu zannedilen loto kuponu nedeniyle rehin alınan Hakan Meriçliler, çekimlerde 5 saat süreyle koltuğa bağlı kaldı. Haziran ayında gerçekleşen çekimlerde aralıksız olarak 5 saat koltuğa bağlı kalan Meriçliler, finalde ise soluğu soğuk suyun altında aldı.

Basın Bülteni

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