Arapsaçı Sınav Sorusu Oluyor

30 Mart’ta seyirciyle buluşacak olan iddialı komedi filmi Arapsaçı’nın yönetmeni Ömer Faruk Yardımcı ve başrol oyuncusu Ayhan Taş, Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde dün düzenlenen Kısadan Uzuna adlı söyleşiye katıldı ve öğrencilerle söyleşide buluştu. Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Ömer Faruk Yardımcı’nın senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğuna oturduğu Arapsaçı filmi, vizyon sonrası öğrencilere sınav sorusu olarak sorulacak.

Basın Bülteni

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Ömer Faruk Yardımcı – Ayhan Taş

